Саратовским контрактникам увеличили сумму выплат в четыре раза
С сегодняшнего дня, 1 августа, в Саратове увеличили единовременную муниципальную выплату при заключении контракта на военную службу. Теперь она составит 200 тысяч рублей, сообщила в своём Telegram-канале мэр Лада Мокроусова.
В публикации отмечено, что выплату увеличили с 50 тысяч — то есть в четыре раза. «Ранее указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции из федерального бюджета подписал президент РФ Владимир Путин. Накануне по решению губернатора Романа Бусаргина увеличена в 10 раз с 50 до 500 тысяч рублей региональная выплата. Таким образом, саратовцы, заключившие после 1 августа контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, получат единовременно 1100000 рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, узнать о поступлении на военную службу можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф.
По всем вопросам также можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, 36.