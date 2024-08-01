1 августа 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:47 | 01 августа
Повышение выплат саратовским контрактникам укрепит их желание стать военными
13:00 | 01 августа
В Калининском районе пройдет полевой семинар по выращиванию сои
12:12 | 01 августа
Саратовским контрактникам увеличили сумму выплат в четыре раза
12:00 | 01 августа
В Саратове вручили награды работникам торговли
11:00 | 01 августа
В поселке Возрождение Хвалынского района окончен первый этап работ по капитальному ремонту врачебной амбулатории
10:30 | 01 августа
Принят закон о развитии креативных индустрий
09:03 | 01 августа
В Алгайском районе продолжается ремонт учреждений культуры
18:49 | 31 июля
В Саратовской области утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на охотничий сезон 2024-2025 г.
18:00 | 31 июля
Игорь Комаров посетил Всероссийский молодёжный форум «iВолга»
17:30 | 31 июля
В регионе продолжаются мероприятия по подготовке к предстоящему отопсезону
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовским контрактникам увеличили сумму выплат в четыре раза

Новости / Главная новость

С сегодняшнего дня, 1 августа, в Саратове увеличили единовременную муниципальную выплату при заключении контракта на военную службу. Теперь она составит 200 тысяч рублей, сообщила в своём Telegram-канале мэр Лада Мокроусова.
Саратовским контрактникам увеличили сумму выплат в четыре раза


В публикации отмечено, что выплату увеличили с 50 тысяч — то есть в четыре раза. «Ранее указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции из федерального бюджета подписал президент РФ Владимир Путин. Накануне по решению губернатора Романа Бусаргина увеличена в 10 раз с 50 до 500 тысяч рублей региональная выплата. Таким образом, саратовцы, заключившие после 1 августа контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, получат единовременно 1100000 рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, узнать о поступлении на военную службу можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф.

По всем вопросам также можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, 36.