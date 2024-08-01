Саратовским контрактникам увеличили сумму выплат в четыре раза

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В публикации отмечено, что выплату увеличили с 50 тысяч — то есть в четыре раза. «Ранее указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции из федерального бюджета подписал президент РФ Владимир Путин. Накануне по решению губернатора Романа Бусаргина увеличена в 10 раз с 50 до 500 тысяч рублей региональная выплата. Таким образом, саратовцы, заключившие после 1 августа контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, получат единовременно 1100000 рублей», — говорится в сообщении.Напомним, узнать о поступлении на военную службу можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф.По всем вопросам также можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, 36.