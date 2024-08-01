В Калининском районе пройдет полевой семинар по выращиванию сои

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14 августа 2024 года в Калининском районе пройдёт полевой семинар по эффективному выращиванию сои, который организует Зерновой Соевый Союз Приволжского федерального округа.Соя – одна из приоритетных культур с точки зрения развития животноводства и птицеводства, а также экспорта сельскохозяйственной продукции. На демонстрационных посевах участники полевого семинара смогут оценить новые высокоурожайные ультраранние сорта сои от российских производителей и эффективность использования разных препаратов по защите и питанию растений.«В настоящее время импортонезависимость – приоритетная задача АПК. Мы видим, что благодаря новым методам возделывания сельскохозяйственных культур появилась возможность выращивать сою в местах, где это раньше не практиковалось. Соя – это важный источник белка и масла, который часто используется в изготовлении кормов для животных, поэтому её выращивание – перспективное направление сельхозпроизводства», – отметил зампред Правительства области и министр сельского хозяйства Роман Ковальский.Мероприятие для участников и гостей проводится в открытом формате, с обязательной предварительной регистрацией по ссылке: https://zernovoy-soevyy-soyuz-pfo.timepad.ru/event/2967199/.