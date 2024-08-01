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В Саратове вручили награды работникам торговли

Новости
В Саратове вручили награды работникам торговли


Сегодня в Правительстве области состоялось торжественное награждение работников торговой отрасли.

Награды вручили заместитель Председателя Правительства области Алексей Никитин, министр экономического развития Андрей Разборов и председатель областной профсоюзной организации работников торговли и общественного питания «Торговое единство» Светлана Курникова.

Андрей Разборов отметил высокий вклад работников торговли в развитие отрасли: «Сфера торговли играет важную роль в экономике нашего региона, без которой невозможно представить современную жизнь. Предприятия торговли по итогам прошлого года обеспечили оборот розничной торговли на уровне более 568 млрд. рублей и перечислили в консолидированный бюджет области 17,5 млрд. рублей, что составляет 15% в общем объеме поступивших налогов. Было создано 1300 новых рабочих мест и введено более 100 торговых объектов шаговой доступности».

Вклад отрасли в ВРП области составляет более 10%. Оптовая и розничная торговля в настоящее время объединяет почти 30 тыс. хозяйствующих субъектов, преимущественно это малый и микробизнес. Количество занятых работников – более 210 тыс. человек или 20% от общего количества занятых в области.

В ходе мероприятия за добросовестный труд работники отрасли получили награды от органов власти федерального и регионального уровня.

Звание «Почетный работник торговли» присвоено: индивидуальному предпринимателю из Петровска Людмиле Ишмаметовой; заместителю генерального директора ООО «Кулинар» (г. Балашов) Олегу Козыреву; директору магазина «Товары для дома» (г. Петровск) Марине Кувшиновой; коммерческому директору ООО «Центр реструктуризации» Наталье Подтыкало; директору магазина «Спутник» ООО «Мидгард» Ольге Ротару; директору ООО "Управляющая компания "Прайд" Надежде Машковой.