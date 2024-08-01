В поселке Возрождение Хвалынского района окончен первый этап работ по капитальному ремонту врачебной амбулатории

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Ремонт проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.В здании полностью выполнен ремонт и отделка внутренних помещений, произведена замена электропроводки, систем водоснабжения и отопления, оконных и дверных блоков, установлена современная противопожарная система. Сейчас подрядчик ремонтирует фасад здания и входную группу.Двухэтажное здание амбулатории было построено в 80-х годах прошлого века. За это время капитальный ремонт помещений не производился ни разу.«В амбулатории есть койки дневного стационара, стоматологический кабинет, смотровой кабинет, прикреплены четыре бригады скорой медицинской помощи, принимает участковый терапевт. Медицинскую помощь получают более 2 тыс взрослых и детей из пяти населенных пунктов. Всего же в рамках программы в этом году капитальный ремонт проводится на семи объектах в различных районах области», - прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Дудаков.