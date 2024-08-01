Принят закон о развитии креативных индустрий

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30 июля Государственной Думой принят законопроект о развитии креативных индустрий в России.Закон позволит регулировать деятельность в сфере креативных индустрий, которые теперь станут отдельным сектором экономики.Закрепляется понятие «креативные индустрии» - это экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью.«Законопроект расширяет полномочия регионов – субъекты смогут сами выбирать, на какие конкретные направления делать упор. Также будет создан реестр субъектов креативных индустрий. Им будет доступна образовательная, информационная, финансовая, имущественная поддержка», - рассказала первый замминистра инвестиционной политики области Вера Лазукина.Напомним, работа по созданию правовой базы для креативных индустрий ведется по поручению Президента Владимира Путина. С начала 2024 года Саратовская область начала внедрение Стандарта развития креативных (творческих) индустрий, разработанного АСИ. Новый закон повысит эффективность его внедрения.