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Принят закон о развитии креативных индустрий

Новости
Принят закон о развитии креативных индустрий


30 июля Государственной Думой принят законопроект о развитии креативных индустрий в России.

Закон позволит регулировать деятельность в сфере креативных индустрий, которые теперь станут отдельным сектором экономики.

Закрепляется понятие «креативные индустрии» - это экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью.

«Законопроект расширяет полномочия регионов – субъекты смогут сами выбирать, на какие конкретные направления делать упор. Также будет создан реестр субъектов креативных индустрий. Им будет доступна образовательная, информационная, финансовая, имущественная поддержка», - рассказала первый замминистра инвестиционной политики области Вера Лазукина.

Напомним, работа по созданию правовой базы для креативных индустрий ведется по поручению Президента Владимира Путина. С начала 2024 года Саратовская область начала внедрение Стандарта развития креативных (творческих) индустрий, разработанного АСИ. Новый закон повысит эффективность его внедрения.