В Алгайском районе продолжается ремонт учреждений культуры

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Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова посетила учреждения культуры Алгайского района.Она побывала в сельском доме культуры с. Камышки, где в рамках региональной программы губернатора Романа Бусаргина был проведен капитальный ремонт кровли.Кроме того, руководитель проконтролировала ход ремонта в районном Доме культуры с.Александров-Гай, который осуществляется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Культура».На сегодняшний день проведен большой объем работ: осуществлены замена кровли, фасадные работы и строительство отмостки здания, установлены новые пластиковые окна и выполнен капитальный ремонт стены в фойе на первом этаже, заменены электропроводка и сантехника. К финальной стадии подходит ремонт на первом и втором этажах.Строители уже выровняли стены и полы в кабинетах, подсобных помещениях и санитарной комнате, уложили напольную плитку, смонтировали потолок «Армстронг», а вместе с ним и новое освещение, установили систему пожарной сигнализации. Все запланированные работы продвигаются в штатном режиме и без осложнений.Наталия Юрьевна рекомендовала не снижать темп и завершить капитальный ремонт здания в установленные контрактом сроки. По плану ремонт завершится 16 сентября.Последним пунктом визита стала детская школа искусств. В текущем году для отделения изобразительного искусства были приобретены учебные пособия, мольберты. Теоретический отдел пополнился новыми интерактивными пособиями для занятий сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературы. Для хореографического отделения приобретена ткань для пошива костюмов. Закуплены стулья для учебных классов. Заключены договоры на обслуживание по пожарной безопасности, видеонаблюдения, КТС, обслуживание оргтехники, на приобретение материалов для текущего ремонта, услуги проведения дератизации помещения. Также была отремонтирована входная группа в здание.