В Саратовской области утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на охотничий сезон 2024-2025 г.

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Проект, сформированный на основе данных государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов Саратовской области, прошел общественные слушания весной 2024 года, после чего получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, Минприроды России и природоохранной прокуратуры.Общая площадь охотничьих угодий Саратовской области - 9,8 млн. га. По данным государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов в них составляет порядка 6,5 тыс. лосей, 2,2 тыс. благородных и 4 тыс. пятнистых оленей, 23,2 тыс. косули сибирской, барсука обыкновенного- 5,5 тыс.Благодаря контрольно-надзорным мероприятиям регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, выработанным механизмам взаимодействия с охотопользователями, на территории области обеспечиваются охранные меры, подкормка животных, регулирование численности хищников, что способствует интенсивному росту численности особо ценных лимитированных животных.В целом добыча лося, оленей, косули сибирской и барсука в предстоящем сезоне охоты запланирована с невысокой интенсивностью - от 6 % до 14 % от численности животных.В предстоящий сезон охоты в регионе возможно будет добыть 581 лося, 553 пятнистых и 185 благородных оленей, 2771 косулю сибирскую и 326 барсуков.Квоты добычи установлены как в общедоступных охотничьих угодьях, так и в закрепленных.Согласно заключению государственной экологической экспертизы добыча охотничьих животных в пределах утвержденных лимитов изъятия позволит рационально использовать ресурсы животного мира, не нарушая стабильности популяций охотничьих ресурсов на территории области.