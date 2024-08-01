В Саратовской области утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на охотничий сезон 2024-2025 г.
Соответствующий документ утверждает региональные лимиты и квоты на добычу лосей, благородных и пятнистых оленей, косулю сибирскую и барсуков на период с 1 августа 2024 до 1 августа 2025 года.
Проект, сформированный на основе данных государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов Саратовской области, прошел общественные слушания весной 2024 года, после чего получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, Минприроды России и природоохранной прокуратуры.
Общая площадь охотничьих угодий Саратовской области - 9,8 млн. га. По данным государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов в них составляет порядка 6,5 тыс. лосей, 2,2 тыс. благородных и 4 тыс. пятнистых оленей, 23,2 тыс. косули сибирской, барсука обыкновенного- 5,5 тыс.
Благодаря контрольно-надзорным мероприятиям регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, выработанным механизмам взаимодействия с охотопользователями, на территории области обеспечиваются охранные меры, подкормка животных, регулирование численности хищников, что способствует интенсивному росту численности особо ценных лимитированных животных.
В целом добыча лося, оленей, косули сибирской и барсука в предстоящем сезоне охоты запланирована с невысокой интенсивностью - от 6 % до 14 % от численности животных.
В предстоящий сезон охоты в регионе возможно будет добыть 581 лося, 553 пятнистых и 185 благородных оленей, 2771 косулю сибирскую и 326 барсуков.
Квоты добычи установлены как в общедоступных охотничьих угодьях, так и в закрепленных.
Согласно заключению государственной экологической экспертизы добыча охотничьих животных в пределах утвержденных лимитов изъятия позволит рационально использовать ресурсы животного мира, не нарушая стабильности популяций охотничьих ресурсов на территории области.
Проект, сформированный на основе данных государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов Саратовской области, прошел общественные слушания весной 2024 года, после чего получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, Минприроды России и природоохранной прокуратуры.
Общая площадь охотничьих угодий Саратовской области - 9,8 млн. га. По данным государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов в них составляет порядка 6,5 тыс. лосей, 2,2 тыс. благородных и 4 тыс. пятнистых оленей, 23,2 тыс. косули сибирской, барсука обыкновенного- 5,5 тыс.
Благодаря контрольно-надзорным мероприятиям регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, выработанным механизмам взаимодействия с охотопользователями, на территории области обеспечиваются охранные меры, подкормка животных, регулирование численности хищников, что способствует интенсивному росту численности особо ценных лимитированных животных.
В целом добыча лося, оленей, косули сибирской и барсука в предстоящем сезоне охоты запланирована с невысокой интенсивностью - от 6 % до 14 % от численности животных.
В предстоящий сезон охоты в регионе возможно будет добыть 581 лося, 553 пятнистых и 185 благородных оленей, 2771 косулю сибирскую и 326 барсуков.
Квоты добычи установлены как в общедоступных охотничьих угодьях, так и в закрепленных.
Согласно заключению государственной экологической экспертизы добыча охотничьих животных в пределах утвержденных лимитов изъятия позволит рационально использовать ресурсы животного мира, не нарушая стабильности популяций охотничьих ресурсов на территории области.