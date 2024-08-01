Игорь Комаров посетил Всероссийский молодёжный форум «iВолга»

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30 июля на Молодежном форуме «iВолга» полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и заместитель Председателя Правления «Движения Первых» Екатерина Самсонова приняли участие в Дне Приволжского федерального округа и обсудили молодежную политику.В течение 11 лет форум «iВолга», созданный по поручению Президента России Владимира Путина, был окружным событием под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО. В этом году «iВолга» впервые вышла на федеральный уровень, объединившись с «Движением Первых». На Мастрюковской поляне собрались 2000 участников 82 регионов России и граждане 8 дружественных иностранных государств. В знак признания богатой истории форума, тесно связанной с Приволжским федеральным округом, один из дней был объявлен Днем ПФО.Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев познакомились с работой площадок, посетили шатёр киберспорта, культурно-досуговый и семейный шатры, и осмотрели выставку «Герои среди нас». Здесь рассказывается 17 историй участников «iВолги» 13 регионов России, чьи родственники в настоящее время находятся в зоне боевых действий или являются ветеранами специальной военной операции.Затем состоялась рабочая встреча с участниками, в их числе были также ребята из Детской дирекции, которая впервые действует в рамках российской форумной кампании для организации и проведения мероприятия.«Одна из основных целей – услышать мнение ребят, ведь наша жизнь быстро меняется, возникают новые моменты, явления, инициативы. Здесь важно постоянно быть на связи, разговаривать с молодыми людьми – как они видят улучшение форума. В этом и есть многолетний успех «iВолги». Форум развивается, привлекает большое количество молодёжи – во многом это результат хорошей работы организаторов. И Самарская область, и ПФО обязательно будут поддерживать и помогать», – сказал Игорь Комаров.На встрече участники делились впечатлениями от насыщенной программы, рассказывали о знакомстве с единомышленниками, новых друзьях и командной работе над проектами; делились успехами.На церемонии закрытия состоится вручение памятных наград победителям рейтингов по общему Форуму и победителям каждой смены. Игорь Комаров решил наградить победителей рейтинга Форума уникальной возможностью – путешествием в любой регион округа на выбор.В этом году «iВолга» стала масштабной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития воспитательной среды в школах, вузах и детских лагерях. В рамках образовательной программы с ребятами общались опытные профессионалы из разных регионов ПФО, среди которых известные спортсмены, деятели культуры, общественные и политические лидеры.В рамках Дня ПФО главные федеральные инспекторы по регионам, руководители органов по делам молодёжи, проректоры по воспитательной работе в вузах, советники директоров школ по воспитанию также встретились с региональными делегациями.Представители регионов ПФО поделились своими идеями в области межведомственного взаимодействия и финансирования деятельности; отдельно обсудили методы реализации проектов ПФО и создание первичных отделений на базе вузов.