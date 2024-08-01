В регионе продолжаются мероприятия по подготовке к предстоящему отопсезону

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В регионе продолжаются мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному периоду.31 июля в Ершовском районе под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Александра Мышева состоялось очередное зональное совещание.В мероприятии приняли участие представители ГЖИ, прокуратуры, Фонда капремонта многоквартирных домов, администраций Ершовского, Дергачевского, Озинского, Советского, Федоровского районов и ресурсоснабжающих организаций.«Мы приняли необходимые решения, которые прошу выполнять и соблюдать в установленные сроки, - обратился к присутствующим Александр Мышев. - Прошу глав муниципальных районов взять под личный контроль выполнение планов - графиков подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы области к предстоящему отопсезону, а также оформление паспортов готовности муниципальных районов в соответствии с утвержденным графиком».