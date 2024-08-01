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ГЖИ проверит соблюдение сроков приостановления горячего водоснабжения в Шиханах

Новости

На этой неделе в инспекцию начали поступать обращения от жителей Шихан о превышении сроков отсутствия горячего водоснабжения.


В отношении поставщика коммунальной услуги будет проведено контрольно-надзорное мероприятие в части соблюдения правил предоставления коммунальных услуг и превышения допустимой продолжительности отсутствия горячего водоснабжения.

«Рекомендуемый период ремонта теплосетей, связанный с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 дней. Тем не менее, поставщики услуг регулярно нарушают установленные сроки, сообщая об очередных авариях. В летний период по обращениям жителей мы провели 6 внеплановых проверок, сейчас запланировано еще 2. Если в вашем доме нарушаются предельные сроки, рекомендуем направить к нам обращение любым способом: через ГИС ЖКХ, Госуслуги или лично», - призвала и.о. начальника инспекции Юлия Абрамова.