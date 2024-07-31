В Энгельсской больнице №1 на цифровом рентгеновском аппарате проведено порядка 4 тыс. исследований

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Новый аппарат на 2 рабочих места был получен в апреле 2023 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром ПутинымОборудование работает в цифровом формате на базе цифрового детектора, что гарантирует высокое качество изображения и простоту в работе, а также обеспечивает низкую лучевую нагрузку на пациентов и персонал.С апреля прошлого года по настоящее время на данном оборудовании обследовано порядка 4 тыс. пациентов.Рентгеновский аппарат входит в перечень обязательных практически для всех лечебных учреждений, а рентгенография — это один из наиболее популярных инструментальных методов диагностики.«Рентгенография позволяет проводить качественное обследование пациента и своевременно определять патологические изменения и нарушения. Открытие этого устройства перевернуло медицину и сделало ее более практичной. Почти в каждой клинике есть рентген, позволяющий обследовать пациента. Незаменим он в нашей больнице. Новое современное оборудование значительно проще в работе и в использовании, а качество получаемых изображений значительно выше изображений, которые мы получали на аппарате предыдущего поколения», - рассказал главный врач Энгельсской городской клинической больницы №1 Аслан Юанов.