Транспортная реформа. Саратов вслед за Москвой и Санкт-Петербургом принципиально меняет автобусные перевозки

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Завтрашний день ознаменует новый этап в развитии сферы общественного транспорта в регионе. С 1 августа два основных магистральных саратовских маршрута: №6А (поселок Комсомольский – ТЦ Касторама) и №90А (ТЦ Леруа Мерлен - Крекинг) начнут работать по новой модели – брутто-контрактов.Такое решение было принято губернатором Романом Бусаргиным в целях оказания жителям качественных услуг: соблюдения установленного расписания и интервалов движения, стабильной работы общественного транспорта, в том числе в утренние и вечерние часы.На маршрутах планируется использование новых автобусов большого класса вместимости, поступивших в регион в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Безопасные качественные дороги». Они низкопольные – это значит, что мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями будет гораздо легче попасть в салон общественного транспорта, оснащены системами поддержания в салоне оптимальной температуры, кнопкой тревожной сигнализации, системой оплаты. А встречать горожан будут опрятные водители: их внешний вид (не допускается использование маек, шорт, сланцев) – одно из условий, прописанных в контракте, заключенном с перевозчиком.Брутто-контракт означает, что перевозчик будет получать от заказчика – муниципальной власти – фиксированную сумму за выполненную транспортную работу.Данная модель «брутто-контракты» позволит заказчику устанавливать тарифы на проезд, сохранить льготы для пассажиров, контролировать работу перевозчика и принимать к нему штрафные санкции в случае выявленных нарушений.Первой в стране модель «брутто-контрактов» внедрила Москва. Потом последовали Тверь и Пермь, Новокузнецк, Омск, Санкт-Петербург и Южно-Сахалинск, Кострома и еще несколько городов.Эксперты отмечают, что после перехода части городов на эту модель работы общественного транспорта, удалось снизить аварийность, нагрузку на дорожную сеть в связи с тем, что часть пассажиров с индивидуальных авто пересаживаются на общественный транспорт. А анализ пассажиропотока позволяет корректировать маршруты, повысилось качество предоставления транспортных услуг.Что касается графика движения автобусов по двум маршрутам. Начало работы в 05.45, окончание в 00.25. С 07.00 до 09.00 часов и с 17.00 до 19.00 часов (часы пик) интервалы движения должны составлять 8 минут, с 21.00 до 00.25 – 16-32 минуты, в остальное время – 8-16 минут.