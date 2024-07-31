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Итоги окружного финала военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Новости
Итоги окружного финала военно-патриотической игры «Зарница 2.0»


Завершился финал окружного этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Ежегодно финал проходит на территории Оренбургской области на базе СОЛКД «Самородово», где сильнейшие спортсмены из 14 команд ПФО демонстрируют силу и мастерство в 16 видах соревновательной программы.

Участниками команды Саратовской области стали студенты Губернаторского колледжа и ученики лицея № 37 города Саратова.

В командном зачете ребята заняли:
2 место в дисциплине «Основы радиационной, химической и биологической защиты»;
3 место в дисциплине «Общевойсковая грамотность»;
3 место в дисциплине «Огневая подготовка».

В специализированных испытаниях по ролям навыки продемонстрировали топографы, военкоры, саперы, командиры, медики, операторы БПЛА, политруки и штурмовики. Эти достижения не пошли в общекомандный зачет, а стали личными победами зарничников средней возрастной категории. В данных состязаниях 1 место взял участник от Саратовской области.

Участники средней и старшей возрастной категории «Зарницы Поволжья 2.0» креативно представились на сцене Оренбургского областного дворца творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко. Судейская коллегия особенно выделила номер Саратовской области.

Напомним, «Зарница Поволжья» - комплекс соревновательных мероприятий военно-патриотической направленности, реализуемый в 14 регионах Приволжского федерального округа с 2013 года. В этом году «Зарница 2.0» ПФО впервые вошла в пул федеральных проектов. Игра проходит при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.