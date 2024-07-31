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Казахстанские предприниматели активизировали связи с саратовскими производителями

Новости
Казахстанские предприниматели активизировали связи с саратовскими производителями



Сегодня начала работу международная бизнес-миссия казахстанских предприятий в Саратовскую область. Цель - проведение переговоров и заключение экспортных контрактов.

Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии минэкономразвития области в рамках нацпроектов Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

В составе делегации - производители электроники, охранной и пожарной сигнализации, продукции из зерновых и бобовых культур, дистрибьюторы продуктов питания и напитков.

Уже состоялась официальная презентация компаний и биржа контактов, также прошли переговоры с представителями саратовского бизнеса.

В переговорах приняли участие более 20 саратовских компаний. Они готовы поставлять в Казахстан: муку; рыбные и овощные консервы; кондитерские изделия; снеки; макароны; сахар; соки и минеральную воду; семена; корма для животноводства; приправы и специи; металлоконструкции для АПК; инструменты и приборы измерения; электронику; компьютерные программы.

Завтра делегация посетит ряд саратовских предприятий в целях ознакомления с условиями производства продукции.

В сентябре этого года запланировано проведение бизнес-миссии малого и среднего предпринимательства Саратовской области в г. Астану Республики Казахстан, также представители Саратовской области примут участие в международной выставке оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем в г. Алматы.