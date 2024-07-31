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Малый бизнес региона получил оборудование на 7,7 млн рублей благодаря господдержке

Новости
Малый бизнес региона получил оборудование на 7,7 млн рублей благодаря господдержке



Малый производственный бизнес региона в первом полугодии 2024 года получил оборудование более чем на 7,7 млн рублей за счет льготного лизинга от «МСП Лизинг».

«МСП Лизинг», дочерняя структура Корпорации МСП, увеличила по итогам 6 месяцев текущего года объем льготной лизинговой поддержки малого бизнеса до 2 млрд рублей, что почти вдвое выше аналогичных показателей 2023 года.

Лизинговая поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Корпорация МСП продолжит оказывать необходимую лизинговую поддержку компаниям, инвестирующим в расширение и модернизацию своего производства. Крайне важно поддерживать производственные МСП, которые являются драйвером развития экономики. Льготный лизинг дает им возможность приобрести необходимые станки и оборудование по низким ставкам. В отраслевой структуре получателей льготного лизинга в ТОП входят машиностроение и металлообработка (48%), химическая (14%), пищевая (10%), легкая промышленности (6%)», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Льготное лизинговое финансирование по ставкам 6-8% предприниматель может получить на сумму от 500 тысяч рублей до 50 млн рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. Выплата лизинговых платежей начинается после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования. Заявку можно подать дистанционно при помощи цифровой платформы МСП.РФ.