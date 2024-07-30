Ветеран поддержал гуманитарный сбор саратовских мусульман

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Ветеран боевых действий на Северном Кавказе, член "Боевого братства" Фарит Хасаншин организовал сбор гуманитарной помощи бойцам СВО."Фарит Дамирович внёс небольшую лепту в оказание помощи нашим землякам, которые отстаивают ценой своей жизни интересы нашей большой страны и бьют укронацистов. 29 июля груз был передан в Соборную мечеть города Саратова. Принял гуманитарную помощь имам Рустам Мухитов", - рассказал руководитель саратовского "Боевого братства" Сергей Авезниязов.Напомним, саратовские мусульмане ежемесячно отвозят за ленточку помощь для наших воинов-защитников.