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Ветеран поддержал гуманитарный сбор саратовских мусульман

Новости
Ветеран поддержал гуманитарный сбор саратовских мусульман

Ветеран боевых действий на Северном Кавказе, член "Боевого братства" Фарит Хасаншин организовал сбор гуманитарной помощи бойцам СВО.

"Фарит Дамирович внёс небольшую лепту в оказание помощи нашим землякам, которые отстаивают ценой своей жизни интересы нашей большой страны и бьют укронацистов. 29 июля груз был передан в Соборную мечеть города Саратова. Принял гуманитарную помощь имам Рустам Мухитов", - рассказал руководитель саратовского "Боевого братства" Сергей Авезниязов.

Напомним, саратовские мусульмане ежемесячно отвозят за ленточку помощь для наших воинов-защитников.