Школьники Саратовской области прошли в финал всероссийского конкурса лекторов
Определены финалисты номинации «Школьники» Всероссийского конкурса Знание.Лектор — 2024. Они поедут учиться публичным выступлениям в МДЦ «Артек» и получат шанс стать лекторами Общества «Знание». В отборе участвовали 5250 подростков из всех регионов России, из них 125 из Саратовской области.
Три школьника из Саратовской области стали финалистами конкурса Знание.Лектор от Российского общества «Знание».
Дарья Гарина из школы № 2 р.п. Базарный Карабулак с детства танцует и поет в народном коллективе, а недавно начала интересоваться журналистикой. Дарья популяризирует сферу медиа в родной школе. Авторскую лекцию участница посвятила теме «Как отличить фейк от правды в интернете?».
В финал также прошла Аиша Горячева из школы № 73 Саратова. Она увлекается историей и передает знания через авторскую лекцию «История человечества».
Третьей финалисткой стала Юлия Ниженко из Лицея математики и информатики г. Саратова. Она увлекается олимпиадной математикой и в своей лекции рассказывает, как найти последнюю цифру степени любого натурального числа.
Школьный финал пройдет в профильной смене Знание.Лектор в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября. Туда поедут 175 школьников из 54 регионов.
До начала смены финалисты получают возможность прочитать лекцию у себя в регионе при поддержке Общества «Знание» и повысить шансы на победу в конкурсе. Также участники могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело».
Напомним, что до 15 августа идет заявочная кампания Знание.Лектор для взрослых и студентов. Подать заявку можно на сайте проекта.