Школьники Саратовской области прошли в финал всероссийского конкурса лекторов

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Определены финалисты номинации «Школьники» Всероссийского конкурса Знание.Лектор — 2024. Они поедут учиться публичным выступлениям в МДЦ «Артек» и получат шанс стать лекторами Общества «Знание». В отборе участвовали 5250 подростков из всех регионов России, из них 125 из Саратовской области.Три школьника из Саратовской области стали финалистами конкурса Знание.Лектор от Российского общества «Знание».Дарья Гарина из школы № 2 р.п. Базарный Карабулак с детства танцует и поет в народном коллективе, а недавно начала интересоваться журналистикой. Дарья популяризирует сферу медиа в родной школе. Авторскую лекцию участница посвятила теме «Как отличить фейк от правды в интернете?».В финал также прошла Аиша Горячева из школы № 73 Саратова. Она увлекается историей и передает знания через авторскую лекцию «История человечества».Третьей финалисткой стала Юлия Ниженко из Лицея математики и информатики г. Саратова. Она увлекается олимпиадной математикой и в своей лекции рассказывает, как найти последнюю цифру степени любого натурального числа.Школьный финал пройдет в профильной смене Знание.Лектор в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября. Туда поедут 175 школьников из 54 регионов.До начала смены финалисты получают возможность прочитать лекцию у себя в регионе при поддержке Общества «Знание» и повысить шансы на победу в конкурсе. Также участники могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело».Напомним, что до 15 августа идет заявочная кампания Знание.Лектор для взрослых и студентов. Подать заявку можно на сайте проекта.