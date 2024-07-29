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Для памятника Неизвестному солдату разработаны границы территории

Новости
Для памятника Неизвестному солдату разработаны границы территории


Утверждены границы территории для объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Неизвестному солдату в г. Хвалынске». В начале этого года определен предмет охраны этого объекта.

По сведениям историков, первый памятник установили в городском сквере после окончания Великой Отечественной войны. Это была скульптура солдата в полный рост с автоматом на груди. Его левая рука сжимала каску, а правая опиралась на обелиск. В 1985 году ветераны и общественность выступили с инициативой обновления памятника. Спустя 2 года состоялось торжественное открытие мемориала на том же месте. По просьбе жителей скульпторы создали горельеф с изображением воинов в полный рост, которые стоят плечо к плечу.

В границы территории включена скульптурная композиция, мемориальная стена с барельефом знамен и надписью «Вечная слава воинам–хвалынцам погибшим в годы Великой Отечественной войны», стелы с фамилиями героев.