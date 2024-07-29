У старинной лютеранской церкви в селе Зоркино появились границы территории

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Утверждены границы территории для объекта культурного наследия регионального значения «Церковь лютеранская филиальная, XIX в.» в Марксовском районе, селе Зоркино.Историки считают, что в конце 1820-х годов в Зоркино (старое название – Цюрих) уже существовала деревянная церковь. Однако она сгорела после попадания молнии. Каменная церковь была построена в 1877 году. Ее чертежи подготовил берлинский архитектор Иоганн Эдуард Якобшталь для Астраханской губернии, но там проект не был воплощен из-за отсутствия средств. Возведение здания оценивалось в 50 тысяч серебряных рублей.Границы территории объекта культурного наследия полностью совпадают с границами земельного участка. Здесь запрещено строительство новых зданий и увеличение существующих. Работы по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды могут быть проведены.