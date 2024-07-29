Стартовал прием заявок на конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив
С 25 июля по 10 сентября 2024 года пройдет заявочная кампания первого грантового конкурса Фонда 2025 года в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.
Конкурс направлен на поддержку, популяризацию и сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержку коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм и многое другое.
Проекты принимаются по девяти тематическим направлениям:
✔️Нация созидателей;
✔️Великое русское слово;
✔️Я горжусь;
✔️Место силы;
✔️Культурный код;
✔️Молодые лидеры;
✔️История страны: история преодолений и побед. Вехи;
✔️Многонациональный народ;
✔️Мы вместе.
Подать заявку на первый конкурс 2025 года могут:
✔️некоммерческие организации (кроме государственных учреждений, корпораций, компаний, политических партий);
✔️коммерческие организации;
✔️индивидуальные предприниматели.
Подробнее на официальном сайте фондкультурныхинициатив.рф