Стартовал прием заявок на конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив

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С 25 июля по 10 сентября 2024 года пройдет заявочная кампания первого грантового конкурса Фонда 2025 года в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.Конкурс направлен на поддержку, популяризацию и сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержку коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм и многое другое.Проекты принимаются по девяти тематическим направлениям:✔️Нация созидателей;✔️Великое русское слово;✔️Я горжусь;✔️Место силы;✔️Культурный код;✔️Молодые лидеры;✔️История страны: история преодолений и побед. Вехи;✔️Многонациональный народ;✔️Мы вместе.Подать заявку на первый конкурс 2025 года могут:✔️некоммерческие организации (кроме государственных учреждений, корпораций, компаний, политических партий);✔️коммерческие организации;✔️индивидуальные предприниматели.Подробнее на официальном сайте фондкультурныхинициатив.рф