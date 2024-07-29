Саратовские яхтсмены завоевали медали на Первенстве России

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С 25 по 29 июля в Екатеринбурге состоялось Первенство России по парусному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет в классе «матчевые гонки».В соревнованиях приняли участие 9 экипажей в составе 44 спортсменов из Екатеринбурга, Самары, Саратова, Ульяновска, Челябинска и других городов.Саратовские яхтсмены показали следующие результаты:Экипаж в составе Александры Соломко, Анастасии Евтиховой, Дарины Хасановой, Елизаветы Кузнецовой, Вероники Козловой занял 1 место среди юниорок.Экипаж в составе Богдана Антипова, Дениса Шустова, Андрея Болдырева, Егора Малышева, Полины Ереминой занял 3 место.Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Андрей Зимин, Павел Зимин, Виктор Рулев, Наталия Антонова.