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Саратовские яхтсмены завоевали медали на Первенстве России

Новости
Саратовские яхтсмены завоевали медали на Первенстве России


С 25 по 29 июля в Екатеринбурге состоялось Первенство России по парусному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет в классе «матчевые гонки».

В соревнованиях приняли участие 9 экипажей в составе 44 спортсменов из Екатеринбурга, Самары, Саратова, Ульяновска, Челябинска и других городов.

Саратовские яхтсмены завоевали медали на Первенстве России

Саратовские яхтсмены показали следующие результаты:

Экипаж в составе Александры Соломко, Анастасии Евтиховой, Дарины Хасановой, Елизаветы Кузнецовой, Вероники Козловой занял 1 место среди юниорок.

Экипаж в составе Богдана Антипова, Дениса Шустова, Андрея Болдырева, Егора Малышева, Полины Ереминой занял 3 место.

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Андрей Зимин, Павел Зимин, Виктор Рулев, Наталия Антонова.