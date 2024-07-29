У колледжей и техникумов региона появится возможность участвовать в новом федеральном проекте

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В Саратовской области депутаты регионального парламента приняли поправки в бюджет, среди которых – выделение 12,5 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта зданий профессиональных образовательных организаций. С такой инициативой выступил губернатор области Роман Бусаргин.8 учреждений среднего профессионального образования будут иметь возможность поучаствовать в новой федеральной программе капитального ремонта.В настоящий момент учреждения проводят сметные расчеты и государственную экспертизу всех необходимых ремонтных работ. В учреждениях планируется обновление зданий общежитий и учебных корпусов.«В нашем колледже 4 корпуса, если удастся войти в федеральную программу, мы сможем провести масштабное обновление учебного корпуса, где занимаются наши первокурсники, которые только начинают изучать особенности профессии. Сейчас подготавливаем необходимую документацию, чтобы была заменить крышу, отремонтировать фасад, вентиляцию, отопление, электропроводку, полы, заменить двери и окна, а также установить новую входную группу. Подготовка к участию в проекте начинается заранее, думаю, что после утверждения, мы будем готовы к участию, и шансы наши будут намного выше», – поделился директор Саратовского политехнического колледжа Константин Гудков.Министерство образования области