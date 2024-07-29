29 июля 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:16 | 29 июля
Для памятника Неизвестному солдату разработаны границы территории
13:00 | 29 июля
У старинной лютеранской церкви в селе Зоркино появились границы территории
12:30 | 29 июля
Стартовал прием заявок на конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив
11:00 | 29 июля
Саратовские яхтсмены завоевали медали на Первенстве России
10:30 | 29 июля
У колледжей и техникумов региона появится возможность участвовать в новом федеральном проекте
10:14 | 29 июля
На станции Саратов-2 открыли памятную доску бойцу СВО
14:56 | 27 июля
В Саратове почтили память детей – жертв войны в Донбассе
15:30 | 26 июля
Сельхозпредприятиями области произведено более 80 тыс. тонн молока
14:00 | 26 июля
Участник СВО из Саратовской области награжден вторым орденом Мужества
13:00 | 26 июля
В Саратове отметят День Военно-Морского Флота
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

У колледжей и техникумов региона появится возможность участвовать в новом федеральном проекте

Новости
У колледжей и техникумов региона появится возможность участвовать в новом федеральном проекте


В Саратовской области депутаты регионального парламента приняли поправки в бюджет, среди которых – выделение 12,5 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта зданий профессиональных образовательных организаций. С такой инициативой выступил губернатор области Роман Бусаргин.

8 учреждений среднего профессионального образования будут иметь возможность поучаствовать в новой федеральной программе капитального ремонта.

В настоящий момент учреждения проводят сметные расчеты и государственную экспертизу всех необходимых ремонтных работ. В учреждениях планируется обновление зданий общежитий и учебных корпусов.

«В нашем колледже 4 корпуса, если удастся войти в федеральную программу, мы сможем провести масштабное обновление учебного корпуса, где занимаются наши первокурсники, которые только начинают изучать особенности профессии. Сейчас подготавливаем необходимую документацию, чтобы была заменить крышу, отремонтировать фасад, вентиляцию, отопление, электропроводку, полы, заменить двери и окна, а также установить новую входную группу. Подготовка к участию в проекте начинается заранее, думаю, что после утверждения, мы будем готовы к участию, и шансы наши будут намного выше», – поделился директор Саратовского политехнического колледжа Константин Гудков.

Министерство образования области