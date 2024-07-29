На станции Саратов-2 открыли памятную доску бойцу СВО

просмотров: 133

24 июля 2024 года в Волжском филиале ФГП ВО ЖДТ России открыли мемориальную доску в память погибшему работнику стрелковой команды станции Саратов-2 Саратовского отряда ведомственной охраны Комисарову Андрею Владимировичу.Увековечить имя бойца пришли его коллеги, друзья, родные и близкие. В памятной церемонии приняли участие генеральный директор ФГП ВО ЖДТ России И.П. Челноков, заместитель генерального директора Т.В. Пахомова, заместитель генерального директора – директор Волжского филиала Е.В. Красавин, начальник центра обеспечения транспортной безопасности предприятия Д.В. Киселев, директор филиала ведомственной охраны «Спецснаб» В.Н. Ситников, советник председателя профсоюзной организации предприятия М.С. Бердник, представители администрации города Саратова, Приволжской железной дороги, Дорпрофжела и регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»: заместитель Председателя Общественной палаты Саратовской области, Руководитель регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» - Сергей Авезниязов, члены Октябрьского первичного отделения СГО «БОЕВОГО БРАТСТВА» - Сергей Фролков, Андрей Мысов, члены «Волонтерской Роты БОЕВОГО БРАТСТВА».После открытия мемориальной доски делегация федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» по приглашению Сергея Климентьевича посетила музей «Истории СВО».Заведующая музеем, член Совета Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», руководитель движения «Жены Героев. Саратовская область» - Наталья Речман совместно с Сергей Авезниязовым и членом Общественного совета при Саратовской областной Думе, Начальником штаба регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» - Максимом Выдриным провели для гостей экскурсию по экспозиции музея, рассказывая о мужестве и героизме жителей Саратовской области – участников специальной военной операции.Иван Петрович с коллегами не только осмотрели основную экспозицию музея, но и познакомились с новой выставкой «Лица новых регионов».Гости отметили огромный вклад саратовского музея и регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» в патриотическое воспитание молодежи и дело сохранения исторической памяти, подчеркнув значимость таких учреждений для формирования гражданского сознания и уважения к подвигам героев СВО.В завершении мероприятия Сергей Авезниязов подарил членам делегации памятные подарки с символикой ветеранской организации.