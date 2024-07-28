В Саратове почтили память детей – жертв войны в Донбассе

просмотров: 187

В Саратове в храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" почтили память детей и подростков, чьи жизни оборвались из-за жестокого киевского режима в Донбассе, Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Белгородской области.76 детей погибли в ДНР, 33 - в ЛНР, 18 погибших и 88 пострадавших в Белгородской области."Никого из нас не может оставить равнодушным или безучастным та трагедия, которая происходит сейчас на нашей земле, особенно когда гибнут дети. Мы все это понимаем в тот момент, когда мой ребёнок погиб, мой внук, когда боль касается моего сердца. Но когда дети живы, ощущаю ли я ту боль, которая происходит с моими соотечественниками, у которых дети погибли там. Не всегда это так. Именно сегодняшняя служба должна всех объединить, потому что это общее горе, наша общая беда, мы не можем остаться равнодушными к этому", - сказал в проповеди священник и настоятель Храма Игорь Емельяненко.Участники мероприятия возложили цветы, зажгли свечи и передали детские мягкие игрушки, которые в последующем будут направлены детям Донбасса. Для всех желающих сбор будет проходить до 29 июля включительно в часы работы Храма (г. Саратов, ул. Антонова, 10к, рядом с конечной остановкой трамвая номер 11).Организаторами акции выступили «Ассоциация ветеранов СВО», Государственный Фонд «Защитники Отечества» и «Волонтерская Рота Боевого Братства».