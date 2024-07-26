Сельхозпредприятиями области произведено более 80 тыс. тонн молока

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По оперативным данным с начала года в сельхозпредприятиях области произведено более 80 тыс. тонн молока. Валовой надой молока за сутки составил 440 тонн, надой молока от коровы за сутки — 15,0 кг.Лидером в производстве молока является Марксовский район, где произведено более 50,5 тыс. тонн.Надой молока на одну корову за сутки выше среднего показателя по области отмечается в сельхозпредприятиях Марксовского (33,7 кг), Энгельсского (23,1 кг), Базарно-Карабулакского (21 кг) районов.