Участник СВО из Саратовской области награжден вторым орденом Мужества

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Участник специальной военной операции из города Аткарска Саратовской области отмечен сразу несколькими государственными наградами.Владислав Федоров, который принимает участие в СВО с самых первых дней, отмечен вторым орденом Мужества, второй медалью «За отвагу» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, военнослужащий получил очередное воинское звание - лейтенант.Ранее боец был отмечен орденом Мужества, Георгиевским крестом и медалями «За отвагу» и «За боевую доблесть», сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».