26 июля 2024 ПЯТНИЦА
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15:30 | 26 июля
Сельхозпредприятиями области произведено более 80 тыс. тонн молока
14:00 | 26 июля
Участник СВО из Саратовской области награжден вторым орденом Мужества
13:00 | 26 июля
В Саратове отметят День Военно-Морского Флота
12:30 | 26 июля
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11:00 | 26 июля
В Саратовской области продлен режим ограничения пребывания граждан в лесах
10:07 | 26 июля
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18:00 | 25 июля
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17:30 | 25 июля
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Участник СВО из Саратовской области награжден вторым орденом Мужества

Новости
Участник СВО из Саратовской области награжден вторым орденом Мужества




Участник специальной военной операции из города Аткарска Саратовской области отмечен сразу несколькими государственными наградами.

Владислав Федоров, который принимает участие в СВО с самых первых дней, отмечен вторым орденом Мужества, второй медалью «За отвагу» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, военнослужащий получил очередное воинское звание - лейтенант.

Ранее боец был отмечен орденом Мужества, Георгиевским крестом и медалями «За отвагу» и «За боевую доблесть», сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».