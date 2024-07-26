В Саратове отметят День Военно-Морского Флота

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В Саратове 28 июля состоятся мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота.В 9.00 у здания Саратовского областного учебно-методического центра (Волжская, 32) состоится митинг. Здесь в 1942-1944 годах в располагался областной комитет комсомола и производился набор групп добровольцев в Соловецкую школу юнг Военно-морского флота.После митинга колонна участников торжества пройдет по пешеходной улице Волжской до Набережной Космонавтов, где от причала речного порта отправится теплоход «Волга-2» с ветеранами, представителями общественных и молодежных организаций на борту.На фарватере реки Волга ветераны флота возложат венок в память о защитниках Отечества, погибших в морских сражениях и при исполнении служебного долга.