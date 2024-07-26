26 июля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
15:30 | 26 июля
Сельхозпредприятиями области произведено более 80 тыс. тонн молока
14:00 | 26 июля
Участник СВО из Саратовской области награжден вторым орденом Мужества
13:00 | 26 июля
В Саратове отметят День Военно-Морского Флота
12:30 | 26 июля
В Энгельсе открылась завершающая выставка проекта «Волга и Янцзы – великие реки дружбы»
11:00 | 26 июля
В Саратовской области продлен режим ограничения пребывания граждан в лесах
10:07 | 26 июля
Зампред Соколов заявил о необходимости доработать проект очистных сооружений в Глебучевом овраге
18:00 | 25 июля
В Энгельсской больнице скорой медицинской помощи новый лифт уже перевозит персонал и грузы
17:30 | 25 июля
Юные балерины из Саратова прошли обучение в центре «Сириус»
17:30 | 25 июля
Юные балерины из Саратова прошли обучение в центре «Сириус»
16:30 | 25 июля
В отношении еще двух ресурсоснабжающих организаций проведены проверки за нарушение сроков подачи горячей воды
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Энгельсе открылась завершающая выставка проекта «Волга и Янцзы – великие реки дружбы»

Новости
В Энгельсе открылась завершающая выставка проекта «Волга и Янцзы – великие реки дружбы»


В Энгельсском краеведческом музее открылась выставка «Волга и Янцзы – великие реки дружбы». Это итоговое 37-е мероприятие одноименного проекта, которое с 2018 года реализует на территории региона Саратовская региональная общественная организация Китайский центр «Чжунго».

За время реализации проекта выставка была представлена во всех муниципальных районах Саратовской области. Одновременно с выставкой в рамках проекта для всех желающих проводились «уроки дружбы», благодаря которым у подрастающего поколения была возможность узнать уникальные истории межнациональной дружбы в военные годы.

Руководителем проекта является востоковед, преподаватель и переводчик с японского и китайского языков Юрий Баринов, возглавляющий центр «Чжунго». Он многие годы коллекционировал вещи середины прошлого столетия, такие как китайские термосы, фонарики, обувь и одежду. В его коллекции также хранятся вазы, веера, шкатулки и статуэтки, созданные мастерами Китая.

В открытии итоговой выставки принял участие первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов. Он поблагодарил от лица министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной Китайский центр «Чжунго» за реализацию проекта, который способствует российско-китайскому культурному обмену, не только украшая культурный календарь Саратовской области, но закладывая основу для будущих проектов, направленных на укрепление дружбы и взаимопонимания между народами России и Китая.

За большой личный вклад в сохранение межнационального мира и согласия на территории Саратовской области Юрий Баринов был награжден благодарственным письмом Губернатора области.