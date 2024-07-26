В Энгельсе открылась завершающая выставка проекта «Волга и Янцзы – великие реки дружбы»

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В Энгельсском краеведческом музее открылась выставка «Волга и Янцзы – великие реки дружбы». Это итоговое 37-е мероприятие одноименного проекта, которое с 2018 года реализует на территории региона Саратовская региональная общественная организация Китайский центр «Чжунго».За время реализации проекта выставка была представлена во всех муниципальных районах Саратовской области. Одновременно с выставкой в рамках проекта для всех желающих проводились «уроки дружбы», благодаря которым у подрастающего поколения была возможность узнать уникальные истории межнациональной дружбы в военные годы.Руководителем проекта является востоковед, преподаватель и переводчик с японского и китайского языков Юрий Баринов, возглавляющий центр «Чжунго». Он многие годы коллекционировал вещи середины прошлого столетия, такие как китайские термосы, фонарики, обувь и одежду. В его коллекции также хранятся вазы, веера, шкатулки и статуэтки, созданные мастерами Китая.В открытии итоговой выставки принял участие первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов. Он поблагодарил от лица министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной Китайский центр «Чжунго» за реализацию проекта, который способствует российско-китайскому культурному обмену, не только украшая культурный календарь Саратовской области, но закладывая основу для будущих проектов, направленных на укрепление дружбы и взаимопонимания между народами России и Китая.За большой личный вклад в сохранение межнационального мира и согласия на территории Саратовской области Юрий Баринов был награжден благодарственным письмом Губернатора области.