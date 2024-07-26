В Саратовской области продлен режим ограничения пребывания граждан в лесах

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С 25 июля в Саратовской области ограничили пребывание граждан в лесах. Приказ об этом подписал профильный министр.«Принято решение продлить режим ограничения пребывания граждан в лесах еще на 21 день в связи с установлением высокого класса пожарной опасности, высыханием травянистой растительности, наличием угрозы возникновения лесных пожаров», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.С апреля на землях лесного фонда области введен особый противопожарный режим, ограничение на пребывание граждан в лесах вводилось дважды - с 31 мая и 20 июня. Это уже третье сроком на 21 день и продлится оно до 14 августа с возможным его продлением.На этот период в лесах запрещены проведение культурно-массовых мероприятий, проезд транспорта (кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов) и пребывание граждан (за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с лесом).На период пожарной опасности на территории земель лесного фонда и территориях, примыкающих к лесам, запрещены разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.В случае обнаружения лесного пожара звоните по телефону экстренных служб «112», региональной диспетчерской службы лесного хозяйства 8 (845-2) 490-516, либо по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.