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Зампред Соколов заявил о необходимости доработать проект очистных сооружений в Глебучевом овраге

Новости
Проект строительства очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага в Саратове требует корректировки. Об этом сообщил и.о. заместителя председателя правительства области, министр строительства и ЖКХ Сергей Соколов в своем телеграм-канале.



По его словам, это будет компромиссное и правильное решение.

Сергей Соколов сообщил, что проектно-изыскательные работы по этому объекту администрацией Саратова проводились в 2019 году, когда схемы водоснабжения города еще не было. В результате в основу документов легли данные практически 20-летней давности, которые сейчас не отражают объективную картину. Речь идет о площади водосбора и объеме сточных вод, которые будут проходить через ливневой коллектор.

«Обсуждали этот вопрос с экспертами, они подтвердили, что в случае использования имеющегося проекта на выходе можно получить неработающие очистные сооружения. В связи с этим принял решение, что проект уйдет на доработку, планируем подготовить техническое задание и объявить аукцион на корректировку проектной документации до конца текущего месяца.

На строительство очистных сооружений в этом году Саратовской области из федерального бюджета выделили 1,6 млрд рублей. Губернатором перед моим блоком поставлена задача сделать все, чтобы финансирование сохранилось за регионом на будущий год», - заявил и.о. заместителя председателя правительства.