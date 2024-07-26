Футбольная школа, центр социального обслуживания, языковой центр: «Школа предпринимательства» помогает развивать бизнес-проекты в регионе

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Завершилось обучение по образовательной программе "Школа предпринимательства".Программа реализована Центром «Мой бизнес» совместно с Корпорацией МСП в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство” при поддержке минэкономразвития области.За 5 дней 32 участника приняли участие в пяти интенсивных тренингах. Они познакомились с инструментами диагностики бизнеса, провели исследование рынка и сформировали портрет клиента, определили цели маркетингового плана, разработали ценностное предложение бизнеса, а также разработали план развития своего дела. В рамках программы была возможность задать интересующие вопросы и получить индивидуальные консультации от экспертов.«Моему фитнес-клубу 7 лет. Новые планы, идеи, проекты требуют больше знаний в области предпринимательства. Программа стала моим первым шагом на пути к осознанной компетентности. Я смогла не только узнать новую информацию, но структурировать уже имеющиеся знания. Обучение в «Школе предпринимательства» даёт ещё и прекрасную возможность принять участие в конкурсе на грант на развитие бизнеса», - поделилась предприниматель Мария Страхова.Заключительной частью «Школы предпринимательства» стали презентации проектов участников, в числе которых футбольная школа, центр социального обслуживания, языковые центры, фитнес-клуб, детский и репетиторский центры.«Программа получилась очень насыщенной. Были раскрыты самые актуальные темы. Организаторы помогали с трудностями, если это требовалось. Познакомился с интересными людьми и ещё раз убедился, что в Саратове реализуется множество социально-значимых перспективных проектов. Спасибо за организацию мероприятия, все было на высшем уровне!», - поделился участник программы Рустам Кадыров.После завершения обучения участникам были выданы сертификаты. Молодые и социальные предприниматели получили возможность претендовать на получение гранта в размере до 500 тысяч рублей от министерства экономического развития Саратовской области.