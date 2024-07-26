26 июля 2024 ПЯТНИЦА
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В Энгельсской больнице скорой медицинской помощи новый лифт уже перевозит персонал и грузы

Новости
В Энгельсской больнице скорой медицинской помощи новый лифт уже перевозит персонал и грузы


С инициативой о выделении денежных средств на эти виды работ выступил губернатор Роман Бусаргин

Больничный лифт в Энгельсской городской клинической больнице №1 свыше 20-ти лет находился в нерабочем состоянии. Год его выпуска – 1965, а конструкция еще с распашными дверями.
В 2002 году он был выведен из эксплуатации, в связи с превышением срока службы и невозможностью ремонта из-за отсутствия деталей и обслуживания данной модификации лифта.

«Лифт расположен в травмпункте. Более 20 лет он находился в нерабочем состоянии, что существенно затрудняло работу отделения, где ведется оказание травматологической помощи в круглосуточном режиме населению всего Энгельсского района.
На выделенные средства было приобретено новое модернизированное лифтовое оборудование, с учетом действующих на сегодняшний день требований законодательства. Замену произвели в соответствии с установленным графиком и уже сейчас лифт введен в эксплуатацию и успешно работает», - поделился главный врач Энгельсской городской клинической больницы №1 Аслан Юанов