В Энгельсской больнице скорой медицинской помощи новый лифт уже перевозит персонал и грузы

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С инициативой о выделении денежных средств на эти виды работ выступил губернатор Роман БусаргинБольничный лифт в Энгельсской городской клинической больнице №1 свыше 20-ти лет находился в нерабочем состоянии. Год его выпуска – 1965, а конструкция еще с распашными дверями.В 2002 году он был выведен из эксплуатации, в связи с превышением срока службы и невозможностью ремонта из-за отсутствия деталей и обслуживания данной модификации лифта.«Лифт расположен в травмпункте. Более 20 лет он находился в нерабочем состоянии, что существенно затрудняло работу отделения, где ведется оказание травматологической помощи в круглосуточном режиме населению всего Энгельсского района.На выделенные средства было приобретено новое модернизированное лифтовое оборудование, с учетом действующих на сегодняшний день требований законодательства. Замену произвели в соответствии с установленным графиком и уже сейчас лифт введен в эксплуатацию и успешно работает», - поделился главный врач Энгельсской городской клинической больницы №1 Аслан Юанов