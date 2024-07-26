26 июля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 25 июля
В Энгельсской больнице скорой медицинской помощи новый лифт уже перевозит персонал и грузы
17:30 | 25 июля
Юные балерины из Саратова прошли обучение в центре «Сириус»
17:30 | 25 июля
Юные балерины из Саратова прошли обучение в центре «Сириус»
16:30 | 25 июля
В отношении еще двух ресурсоснабжающих организаций проведены проверки за нарушение сроков подачи горячей воды
15:00 | 25 июля
29 поселений будут представлять регион на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика»
14:00 | 25 июля
Уровень электронного документооборота в Правительстве области вырос на 15,5%
13:09 | 25 июля
Футбольная школа, центр социального обслуживания, языковой центр: «Школа предпринимательства» помогает развивать бизнес-проекты в регионе
13:00 | 25 июля
В Саратове на Кумысной поляне реставрируют родник
12:00 | 25 июля
Ежемесячно хирурги сосудистого центра Балаковской больницы проводят около полутора сотен диагностик и стентирований
11:00 | 25 июля
Цифровизация АПК: Саратовская область в числе первых вошла в программу цифрового образования «Умный хлеб»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Юные балерины из Саратова прошли обучение в центре «Сириус»

Новости
Юные балерины из Саратова прошли обучение в центре «Сириус»

Обучающиеся Саратовского областного колледжа искусств Белова Арина, Вестова Анна, Любезнова Ульяна, Попова Анастасия, Савинова Елизавета, Федорова Таисия прошли отбор для обучения в образовательном центре «Сириус».

Художественным руководителем направления «Хореография» является народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра, учредитель и член правления Фонда «Талант и успех» Светлана Захарова.

Участники программы совершенствуют технику, участвуют в мастер-классах, репетициях и концертах.

22 июля состоялся гала-концерт юных артистов балета – участников июльской программы.

На сцену вышли более 100 детей – воспитанников 11 балетных школ из разных городов страны. Программу концерта ставила Светлана Захарова.

Танцовщики, в том числе саратовцы, показали 36 номеров - классические вариации из всемирно известных балетов и современные хореографические постановки.