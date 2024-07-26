Юные балерины из Саратова прошли обучение в центре «Сириус»

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Обучающиеся Саратовского областного колледжа искусств Белова Арина, Вестова Анна, Любезнова Ульяна, Попова Анастасия, Савинова Елизавета, Федорова Таисия прошли отбор для обучения в образовательном центре «Сириус».Художественным руководителем направления «Хореография» является народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра, учредитель и член правления Фонда «Талант и успех» Светлана Захарова.Участники программы совершенствуют технику, участвуют в мастер-классах, репетициях и концертах.22 июля состоялся гала-концерт юных артистов балета – участников июльской программы.На сцену вышли более 100 детей – воспитанников 11 балетных школ из разных городов страны. Программу концерта ставила Светлана Захарова.Танцовщики, в том числе саратовцы, показали 36 номеров - классические вариации из всемирно известных балетов и современные хореографические постановки.