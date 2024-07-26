В отношении еще двух ресурсоснабжающих организаций проведены проверки за нарушение сроков подачи горячей воды
Во исполнение поручения главы региона Романа Бусаргина жилищной инспекцией области продолжают проводиться проверки ресурсоснабжающих организаций за нарушения сроков подачи горячего водоснабжения. Коммунальная услуга преимущественно не предоставляется в домах ввиду ремонтных работ и гидравлических испытаний на теплосетях.
«За нарушение допустимых сроков отсутствия горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» дважды было привлечено к административной ответственности по результатам проверок инспекции. В июле нами также проведены 2 внеплановые документарные проверки в отношении МУП «СКК» и ООО «ТК «ТУРА». Сейчас решается вопрос о привлечении этих организаций к административной ответственности», - сообщила и.о. начальника Госжилинспекции Юлия Абрамова.
В настоящее время проводится еще несколько внеплановых проверок в отношении МУП «СКК» и ГАУ СО «СОЦ Ударник» за превышение нормативных сроков и качества предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Ввиду выявления превышений сроков отсутствия горячей воды, инспекцией будет инициирована очередная внеплановая проверка ПАО «Т Плюс».
Напомним, что с июня 2024 года значительно возросли суммы штрафов за предоставление некачественных коммунальных услуг.