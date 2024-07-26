26 июля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 25 июля
В Энгельсской больнице скорой медицинской помощи новый лифт уже перевозит персонал и грузы
17:30 | 25 июля
Юные балерины из Саратова прошли обучение в центре «Сириус»
17:30 | 25 июля
Юные балерины из Саратова прошли обучение в центре «Сириус»
16:30 | 25 июля
В отношении еще двух ресурсоснабжающих организаций проведены проверки за нарушение сроков подачи горячей воды
15:00 | 25 июля
29 поселений будут представлять регион на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика»
14:00 | 25 июля
Уровень электронного документооборота в Правительстве области вырос на 15,5%
13:09 | 25 июля
Футбольная школа, центр социального обслуживания, языковой центр: «Школа предпринимательства» помогает развивать бизнес-проекты в регионе
13:00 | 25 июля
В Саратове на Кумысной поляне реставрируют родник
12:00 | 25 июля
Ежемесячно хирурги сосудистого центра Балаковской больницы проводят около полутора сотен диагностик и стентирований
11:00 | 25 июля
Цифровизация АПК: Саратовская область в числе первых вошла в программу цифрового образования «Умный хлеб»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В отношении еще двух ресурсоснабжающих организаций проведены проверки за нарушение сроков подачи горячей воды

Новости
В отношении еще двух ресурсоснабжающих организаций проведены проверки за нарушение сроков подачи горячей воды


Во исполнение поручения главы региона Романа Бусаргина жилищной инспекцией области продолжают проводиться проверки ресурсоснабжающих организаций за нарушения сроков подачи горячего водоснабжения. Коммунальная услуга преимущественно не предоставляется в домах ввиду ремонтных работ и гидравлических испытаний на теплосетях.

«За нарушение допустимых сроков отсутствия горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» дважды было привлечено к административной ответственности по результатам проверок инспекции. В июле нами также проведены 2 внеплановые документарные проверки в отношении МУП «СКК» и ООО «ТК «ТУРА». Сейчас решается вопрос о привлечении этих организаций к административной ответственности», - сообщила и.о. начальника Госжилинспекции Юлия Абрамова.

В настоящее время проводится еще несколько внеплановых проверок в отношении МУП «СКК» и ГАУ СО «СОЦ Ударник» за превышение нормативных сроков и качества предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Ввиду выявления превышений сроков отсутствия горячей воды, инспекцией будет инициирована очередная внеплановая проверка ПАО «Т Плюс».

Напомним, что с июня 2024 года значительно возросли суммы штрафов за предоставление некачественных коммунальных услуг.