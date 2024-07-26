В отношении еще двух ресурсоснабжающих организаций проведены проверки за нарушение сроков подачи горячей воды

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Во исполнение поручения главы региона Романа Бусаргина жилищной инспекцией области продолжают проводиться проверки ресурсоснабжающих организаций за нарушения сроков подачи горячего водоснабжения. Коммунальная услуга преимущественно не предоставляется в домах ввиду ремонтных работ и гидравлических испытаний на теплосетях.«За нарушение допустимых сроков отсутствия горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» дважды было привлечено к административной ответственности по результатам проверок инспекции. В июле нами также проведены 2 внеплановые документарные проверки в отношении МУП «СКК» и ООО «ТК «ТУРА». Сейчас решается вопрос о привлечении этих организаций к административной ответственности», - сообщила и.о. начальника Госжилинспекции Юлия Абрамова.В настоящее время проводится еще несколько внеплановых проверок в отношении МУП «СКК» и ГАУ СО «СОЦ Ударник» за превышение нормативных сроков и качества предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Ввиду выявления превышений сроков отсутствия горячей воды, инспекцией будет инициирована очередная внеплановая проверка ПАО «Т Плюс».Напомним, что с июня 2024 года значительно возросли суммы штрафов за предоставление некачественных коммунальных услуг.