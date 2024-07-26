26 июля 2024 ПЯТНИЦА
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18:00 | 25 июля
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17:30 | 25 июля
Юные балерины из Саратова прошли обучение в центре «Сириус»
17:30 | 25 июля
Юные балерины из Саратова прошли обучение в центре «Сириус»
16:30 | 25 июля
В отношении еще двух ресурсоснабжающих организаций проведены проверки за нарушение сроков подачи горячей воды
15:00 | 25 июля
29 поселений будут представлять регион на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика»
14:00 | 25 июля
Уровень электронного документооборота в Правительстве области вырос на 15,5%
13:09 | 25 июля
Футбольная школа, центр социального обслуживания, языковой центр: «Школа предпринимательства» помогает развивать бизнес-проекты в регионе
13:00 | 25 июля
В Саратове на Кумысной поляне реставрируют родник
12:00 | 25 июля
Ежемесячно хирурги сосудистого центра Балаковской больницы проводят около полутора сотен диагностик и стентирований
11:00 | 25 июля
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29 поселений будут представлять регион на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Новости
29 поселений будут представлять регион на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика»


Региональная конкурсная комиссия определила 29 муниципальных образований, которые примут участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно–коммунального хозяйства» Саратовскую область будут представлять 11 поселений;

В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» - 1 муниципальное образование;

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» - 2 муниципальных образования;

В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» - 8 поселений;

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере межнациональной политики на муниципальном уровне» - 7 поселений.

Муниципальные образования, вошедшие в число победителей федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» могут получить из призового фонда конкурса гранты и направить их на развитие своих территорий.