29 поселений будут представлять регион на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика»

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Региональная конкурсная комиссия определила 29 муниципальных образований, которые примут участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно–коммунального хозяйства» Саратовскую область будут представлять 11 поселений;В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» - 1 муниципальное образование;В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» - 2 муниципальных образования;В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» - 8 поселений;В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере межнациональной политики на муниципальном уровне» - 7 поселений.Муниципальные образования, вошедшие в число победителей федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» могут получить из призового фонда конкурса гранты и направить их на развитие своих территорий.