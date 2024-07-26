Уровень электронного документооборота в Правительстве области вырос на 15,5%

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Очередной срез по уровню электронного документооборота в Правительстве области провело министерство цифрового развития и связи области. В результате на 1 июля 2024 года уровень ЭДО составил 81%, что на 15,5% больше, чем в первом полугодии 2023 года.Всего в исполнительных органах области было создано и подписано электронной цифровой подписью больше 76 тысяч документов.«Одним из главных преимуществ электронного документооборота является ускорение и оптимизация процессов обработки документов. Благодаря переходу к электронным форматам значительно упрощается передача, хранение и обработка информации. Документы больше не подлежат ручной обработке в части их согласования и подписания, это сокращает время на выполнение рутинных операций. Система ЭДО позволяет автоматизировать межведомственное электронное взаимодействие, улучшать эффективность работы государственных структур, повышать их прозрачность и доступность информации», - отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.