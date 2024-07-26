В Саратове на Кумысной поляне реставрируют родник

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В Саратове на Кумысной поляне идет реставрация родника, получившего в простонародье название «Господь и самарянка». Он расположен вблизи Королькового сада.Родник назван так по одноименной фреске, расположенной на фасаде источника и выполненной саратовским скульптором, педагогом Саратовского художественного училища им. А.П. Боголюбова Валентином Белозеровым.Источник реставрировали более двадцати лет назад, за это время каптаж его сильно забился, вода стекала лишь тонкой струйкой, а к концу лета и вовсе переставала течь.Средства на реконструкцию родника были выделены из регионального бюджета по инициативе губернатора Романа Бусаргина.«Ремонт ведем в течение месяца. За это время уже прочищен каптаж, уложена плитка, выбран грунт, закуплен природный камень с Кавказа для облицовки фасада родника», - перечислил работы мастер Вячеслав Внуковский.Появятся здесь и лавочки с двух сторон родника.Валентин Белозеров решил также обновить авторскую фреску, поскольку за эти годы краски на ней потускнели.«Министерство уделяет большое внимание благоустройству родников. Вода в этом роднике хорошего качества. Это показали анализы из первого каптажа. После окончания строительных работ проведем и повторные анализы. Это будет уже 17 благоустроенный родник из 25 расположенных на территории Кумысной поляны», - уточнил консультант отдела недропользования и ООПТ регионального минприроды Олег Василенков.