Цифровизация АПК: Саратовская область в числе первых вошла в программу цифрового образования «Умный хлеб»

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Программа цифрового образования «Умный хлеб» предназначена для обучения сотрудников АПК основам работы с роботизированными системами и технологиями искусственного интеллекта.Проект представляет собой всероссийскую постоянно действующую информационную площадку и включает серию образовательных семинаров для представителей сельскохозяйственной сферы. Спикерами и наставниками станут представители власти, бизнеса в области цифровых решений, аналитики и эксперты.Саратовская область вошла в число 12 регионов России, на территории которых будет проведена апробация программы. К октябрю 2024 года планируется охватить образовательными мероприятиями более 3 тыс. сотрудников предприятий АПК, а также региональных министерств сельского хозяйства. К 2026 году планируется расширить действие образовательного проекта на 62 региона страны.«Программа была разработана во исполнение поручений Президента Владимира Путина о проведении мероприятий, обеспечивающих вхождение Российской Федерации по итогам 2030 года в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации», - сказал депутат Госдумы Сергей Морозов.