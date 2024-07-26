Саратовская и турецкая компании будут сотрудничать по производству экспериментальных изделий из стекла

просмотров: 245

Компании региона приняли участие в бизнес-миссии в Турцию (г. Стамбул). Ее целью являлось развитие торгово-экономических связей между предпринимателями Саратовской области и Турции, заключение экспортных контрактовМероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».Программа пребывания включала в себя встречи и переговоры, посещение профильных предприятий Турции для ознакомления с потенциалом компаний и обсуждения деталей дальнейшего сотрудничества.Так, региональный производитель стекольных изделий договорился с турецким партнером о сотрудничестве в области производства экспериментальных образцов изделий из стекла субмикронных размеров и сложной структуры.Саратовский производитель сахарной ваты и сахаристых изделий будет работать с турецкими партнерами в части взаимной реализации продукции.Компания-производитель лифтов и подъемников поставит в Стамбул части подъемного механизма.Также для региональных компаний была организована встреча в Торговом представительстве РФ в Турции, где обсудили особенности выхода на турецкий рынок, возможности открытия совместных предприятий и представительств.