24 июля 2024 СРЕДА
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Саратовцы чаще находят работу в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве и торговле

Новости
Саратовцы чаще находят работу в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве и торговле

С начала года через областную службу занятости трудоустроено почти 8 тысяч человек. Как показывает статистика, жители региона чаще трудоустраивались в таких областях, как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, торговля.

В общей сложности в эти отрасли трудоустроились 3,1 тысячи человек.

Также в топ-5 отраслей входят образование и здравоохранение. В них работу нашли почти по 500 специалистов.

«В настоящее время на портале «Работа России» представлено 25,4 тысячи вакансий. Востребованными у работодателей специалистами остаются врачи и медицинские сестры, слесари, водители, инженеры», – сообщили в министерстве труда и социальной защиты области.