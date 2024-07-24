Саратовцы чаще находят работу в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве и торговле

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С начала года через областную службу занятости трудоустроено почти 8 тысяч человек. Как показывает статистика, жители региона чаще трудоустраивались в таких областях, как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, торговля.В общей сложности в эти отрасли трудоустроились 3,1 тысячи человек.Также в топ-5 отраслей входят образование и здравоохранение. В них работу нашли почти по 500 специалистов.«В настоящее время на портале «Работа России» представлено 25,4 тысячи вакансий. Востребованными у работодателей специалистами остаются врачи и медицинские сестры, слесари, водители, инженеры», – сообщили в министерстве труда и социальной защиты области.