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В оздоровительном центре «Лазурный» отдыхают ребята из Оренбургской области

Новости
В оздоровительном центре «Лазурный» отдыхают ребята из Оренбургской области


Саратовская область принимает детей из Оренбургской области, где этой весной в результате весеннего паводка сложилась чрезвычайная ситуация.

180 ребят приехали на отдых в социально-оздоровительный центр «Лазурный» Балаковского района. Смена пройдет под названием «Планета 3Д - Дерзай! Дружи! Действуй!». Ребят ждет полный комплекс услуг по отдыху и оздоровлению, а также различные патриотические, спортивные, культурные и творческие мероприятия.

«Саратовская область также продолжает принимать юных гостей из новых регионов Российской Федерации. В этом году в социально-оздоровительных центрах региона уже отдохнули 200 детей из Сватовского района Луганской Народной Республики. Отдых оставил только положительные эмоции и впечатления, конечно, многие ребята обзавелись новыми друзьями. В августе в центре «Лазурный» будет организован отдых еще 100 детей из Сватовского района ЛНР. Сейчас на отдыхе в лагере «Жемчужинка» Пугачевского района находятся 50 детей из Донецкой и Луганской Народных Республик», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.