Все саратовские финалисты конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов стали лауреатами I степени

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В Международном детском центре «Артек» состоялась церемония закрытия финала пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».Финалистам проекта предстояла двухдневная подготовка из образовательных блоков и лекций, которые помогли в итоговых испытаниях - кейс-чемпионате, на котором ребята решали кейсы, разрабатывали и защищали проекты.Победителями стали 300 учеников 5-7 классов, среди которых школьники Саратовской области:• Орлова Маргарита, «Медико-биологический лицей» (г. Саратов)• Ватрушкина Вера, «Медико-биологический лицей» (г. Саратов)• Слесарчук Ирина, «Гимназия № 3» (г. Саратов)• Цыркунов Дмитрий, «СОШ № 103» (г. Саратов)• Хохлова Олеся, «Лицей № 62» (г. Саратов)• Попова Екатерина, «Лицей № 1» (г. Балаково)• Евтухова Альбина (СОШ с. Тростянка, Балашовский район)• Думина Светлана, «Гимназия № 1» (г. Балаково)• Калинко Тимофей, «СОШ № 12» (г. Энгельс)«Я очень долго ждала финала и переживала. Самым тяжёлым и важным днём был день решения кейсов. Несмотря на то, что боялась, отряд, вожатые и делегация здорово поддерживали. 10 часов разработки 5 проектов и их защита дались нелегко, но мы справились. В последний день было награждение, которое у нас проходило в отряде. Я была в конце списка, было нервно. В момент, когда объявили, что я лауреат I степени, я ощутила небывалую радость», — рассказала Маргарита Орлова.Участники нашего региона стали обладателями уникальной возможности осуществить «Путешествие мечты» на поезде в две молодёжные столицы нашей страны — Москву и Владивосток.