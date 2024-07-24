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Все саратовские финалисты конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов стали лауреатами I степени

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Все саратовские финалисты конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов стали лауреатами I степени

В Международном детском центре «Артек» состоялась церемония закрытия финала пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Финалистам проекта предстояла двухдневная подготовка из образовательных блоков и лекций, которые помогли в итоговых испытаниях - кейс-чемпионате, на котором ребята решали кейсы, разрабатывали и защищали проекты.

Победителями стали 300 учеников 5-7 классов, среди которых школьники Саратовской области:

• Орлова Маргарита, «Медико-биологический лицей» (г. Саратов)
• Ватрушкина Вера, «Медико-биологический лицей» (г. Саратов)
• Слесарчук Ирина, «Гимназия № 3» (г. Саратов)
• Цыркунов Дмитрий, «СОШ № 103» (г. Саратов)
• Хохлова Олеся, «Лицей № 62» (г. Саратов)
• Попова Екатерина, «Лицей № 1» (г. Балаково)
• Евтухова Альбина (СОШ с. Тростянка, Балашовский район)
• Думина Светлана, «Гимназия № 1» (г. Балаково)
• Калинко Тимофей, «СОШ № 12» (г. Энгельс)

«Я очень долго ждала финала и переживала. Самым тяжёлым и важным днём был день решения кейсов. Несмотря на то, что боялась, отряд, вожатые и делегация здорово поддерживали. 10 часов разработки 5 проектов и их защита дались нелегко, но мы справились. В последний день было награждение, которое у нас проходило в отряде. Я была в конце списка, было нервно. В момент, когда объявили, что я лауреат I степени, я ощутила небывалую радость», — рассказала Маргарита Орлова.

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