100 000 тонн зерна нового урожая намолотили аграрии Ершовского и Федоровского районов

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К хлеборобам Пугачевского и Энгельсского муниципальных районов, собравшим на минувшей неделе более 100 000 тонн зерна нового урожая, сегодня присоединились аграрии Ершовского и Федоровского районов: здесь намолочено 114 000 и 100 000 зерна соответственно, сообщили в отделе развития растениеводства минсельхоза области.Всего к сегодняшнему дню в регионе собрано 1 млн 888 тыс. тонн зерновых культур с площади 987,4 тыс. га, из которых озимые – 1 млн 840 тыс. тонн, убрано 939 тыс. га (81%).Зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский рассказал, что наряду с уборкой озимых культур активно продолжаются работы по подготовке семян для озимого сева под урожай будущего года. По состоянию на 22 июля засыпано порядка 100 000 тонн, что составляет 50% от потребности.