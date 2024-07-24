В 12 районах области полностью завершен ремонт внутрипоселковых дорог

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В регионе продолжается реализация региональной программы по ремонту дорог в сельских поселениях, инициированной спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Решение о выделении средств на реализацию программы из областного бюджета принято губернатором области Романом Бусаргиным.На сегодняшний день полностью выполнены работы в Александрово-Гайском, Аркадакском, Балтайском, Духовницком, Ивантеевском, Краснопартизанском, Марксовском, Новобурасском, Новоузенском, Питерском, Советском, Энгельсском районах. Работы выполнены на 189 объектах общей протяженностью свыше 79 км.В завершающей стадии ремонт внутрипоселковых дорог в Воскресенском районе – 99%. Работы ведутся на 26 объектах протяженностью 19 км, на 90% выполнен ремонт в Балаковском районе. Из 22 объектов завершены 17.Всего в текущем году дорожникам предстоит отремонтировать 785 внутрипоселковых дорог, на 578 работы уже выполнены. Напомним, что субсидия выделяется муниципалитетам уже третий год из расчета по 3000 рублей на человека.