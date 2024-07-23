Молодые и социальные предприниматели получат до 500 тысяч рублей на создание и развитие бизнеса

просмотров: 259

Мера разработана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Отбор получателей гранта проводится министерством на конкурсной основе. Поддержка оказывается безвозмездно на условиях не менее 25% софинансирования получателем расходов по проекту.«Грантовая поддержка остается одной из самых востребованных среди бизнесменов области. За 3 года действия программы финансовую помощь получили 47 предпринимателей. В прошлом году были поддержаны перспективные проекты по развитию центра беспилотной авиации в сельском хозяйстве, производству комбикормов, открытию школы классической хореографии, детского книжного издательства и другие», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Впервые конкурс проводится через систему «Электронный бюджет». Подать заявку можно по ссылке: https://goo.su/mPOkk.Прием заявок продлится до 8 сентября 2024 года. Консультации по подаче заявок можно получить по тел.: (8452) 26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.Подробнее на сайте: https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/GRANT/.