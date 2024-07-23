23 июля 2024 ВТОРНИК
Новости
16:00 | 22 июля
Молодые и социальные предприниматели получат до 500 тысяч рублей на создание и развитие бизнеса
15:00 | 22 июля
Кира Степанова и Мария Медведева завоевали медали на чемпионате России
14:00 | 22 июля
Расходы на социальные программы области превысили 84 млрд рублей
13:00 | 22 июля
Саратовцев приглашают на слет Друзей заповедных островов
11:00 | 22 июля
Выставку «Саратовская игрушка покоряет мир» посетили социальные туристы из Базарного Карабулака
10:00 | 22 июля
Для старинного саратовского храма утверждено охранное обязательство
08:03 | 22 июля
Спортивными соревнованиями встретили «Макушку лета» ртищевские пенсионеры
18:00 | 19 июля
Почти 350 новых супружеских пар появилось в регионе
17:00 | 19 июля
Жителей Саратова ждут на сельскохозяйственной ярмарке выходного дня
15:51 | 19 июля
Во Дворце водных видов спорта приступили к ремонту в рамках региональной программы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Выставку «Саратовская игрушка покоряет мир» посетили социальные туристы из Базарного Карабулака

Новости
Выставку «Саратовская игрушка покоряет мир» посетили социальные туристы из Базарного Карабулака


В рамках программы социального туризма, реализуемой благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография», пенсионеры Базарно-Карабулакского центра посетили художественный музей города.

В музее состоялось открытие выставки прикладного искусства «Саратовская игрушка покоряет мир».

В экспозиции представлены более 50 работ из керамики и дерева известных саратовских мастеров. Выставка была организована в рамках музейного проекта «Таланты Саратовской губернии».

«Мы очень любим ходить в музей и не могли пропустить открытие такой интересной выставки. Игрушки такие красивые, что поражаешься, насколько талантлив все-таки наш народ. Когда видишь, что человек может реализовать себя через творчество, хочется также попытаться сделать что-то своими руками, чтобы это понравилось и тебе и другим», - поделилась впечатлением участник экскурсии.