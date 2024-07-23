Выставку «Саратовская игрушка покоряет мир» посетили социальные туристы из Базарного Карабулака

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В рамках программы социального туризма, реализуемой благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография», пенсионеры Базарно-Карабулакского центра посетили художественный музей города.В музее состоялось открытие выставки прикладного искусства «Саратовская игрушка покоряет мир».В экспозиции представлены более 50 работ из керамики и дерева известных саратовских мастеров. Выставка была организована в рамках музейного проекта «Таланты Саратовской губернии».«Мы очень любим ходить в музей и не могли пропустить открытие такой интересной выставки. Игрушки такие красивые, что поражаешься, насколько талантлив все-таки наш народ. Когда видишь, что человек может реализовать себя через творчество, хочется также попытаться сделать что-то своими руками, чтобы это понравилось и тебе и другим», - поделилась впечатлением участник экскурсии.