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Для старинного саратовского храма утверждено охранное обязательство

Новости
Для старинного саратовского храма утверждено охранное обязательство

Охранное обязательство утверждено для объекта культурного наследия регионального значения «Духосошественская церковь» в Саратове. Строение известно горожанам как Свято-Духовский собор. Согласно документу, правообладателям предстоит организовать комплексное инженерно-техническое исследование состояния памятника, а в дальнейшем вести мониторинг состояния с фиксацией результатов.

О строительстве этой каменной церкви заговорили в Саратове в 1852 году, когда Потомственный Почетный Гражданин Петр Тюльпин выделил материалы и средства для возведения. Его вклад оценивался в 150 тысяч рублей. Главный престол Духосошественской церкви был освящён 5 октября 1858 году. В XX веке ее несколько раз закрывали, однако в 1948 году ее снова открыли для богослужений.

Для объекта ранее были разработаны и утверждены границы территории и зоны охраны. В минувшем месяце комитетом также установлен предмет охраны памятника.