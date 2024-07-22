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Спортивными соревнованиями встретили «Макушку лета» ртищевские пенсионеры

Новости
Спортивными соревнованиями встретили «Макушку лета» ртищевские пенсионеры

В комплексном центре социального обслуживания населения Ртищевского района прошло спортивное мероприятие «Макушка лета». Инвентарь для состязаний предоставил пункт проката физкультурного оборудования, открытый благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография».

На старт вышли две команды «Стрела» и «Молния». Участники соревновались в эстафетах «Перекати поле», «Дружные пенсионеры, «Попади в цель». На площадке было так весело, что к пенсионерам захотели присоединиться их внуки.

«Спортивно-досуговые мероприятия для пожилых людей помогают не только сохранить двигательную активность, но и способствуют улучшению деятельности сердечно-сосудистой системы, повышению положительного эмоционального настроя. Мы стараемся разнообразить занятия, поэтому и придумываем различные спортивные мероприятия», - комментируют специалисты центра соцобслуживания Ртищевского района.