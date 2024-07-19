19 июля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 19 июля
Почти 350 новых супружеских пар появилось в регионе
17:00 | 19 июля
Жителей Саратова ждут на сельскохозяйственной ярмарке выходного дня
15:51 | 19 июля
Во Дворце водных видов спорта приступили к ремонту в рамках региональной программы
13:00 | 19 июля
В пункте отбора рассказали о количестве желающих заключить контракт
12:00 | 19 июля
Областной реабилитационный центр запускает новый проект «Выездная служба «Домашний консультант»
12:00 | 19 июля
Саратовские ученые разработали устройство для ускоренной диагностики сердечной недостаточности
11:05 | 19 июля
Octopus вошел в число финалистов национальной премии «Приоритет: Цифра — 2024»  
11:00 | 19 июля
Симоновская птицефабрика внедряет экзоскелеты
10:00 | 19 июля
В Пугачеве ремонтируют автодорогу, проходящую по центральным улицам города
09:00 | 19 июля
Саратовские спортсмены выступят на Первенстве мира
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жителей Саратова ждут на сельскохозяйственной ярмарке выходного дня

Новости
Жителей Саратова ждут на сельскохозяйственной ярмарке выходного дня


В предстоящую субботу, 20 июля, на Театральной площади Саратова пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.

Посетители ярмарки смогут приобрести колбасы, бакалею, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукцию пчеловодства, растительные масла, соленья и приправы.

В большом ассортименте будет представлена свежая плодоовощная продукция и зелень.

Время работы ярмарки – с 8:00 до 15:00.

Также торговые площадки с продукцией местных сельхозтоваропроизводителей будут работать в Заводском и Ленинском районах. Сельхозрынок в поселке Юбилейный (ул. Усть-Курдюмская, 8) открыт для покупателей все дни, кроме понедельника.

Напоминаем, что получить подробную информацию об участии в ярмарочной торговле, ее ассортименте и работе торговых площадок можно по телефонам горячей линии регионального минсельхоза 8 (8452) 50-70-17 (пн-пт 9:00-18:00), 51-77-12 (сб 9:00-14:00).