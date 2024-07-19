Жителей Саратова ждут на сельскохозяйственной ярмарке выходного дня

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В предстоящую субботу, 20 июля, на Театральной площади Саратова пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.Посетители ярмарки смогут приобрести колбасы, бакалею, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукцию пчеловодства, растительные масла, соленья и приправы.В большом ассортименте будет представлена свежая плодоовощная продукция и зелень.Время работы ярмарки – с 8:00 до 15:00.Также торговые площадки с продукцией местных сельхозтоваропроизводителей будут работать в Заводском и Ленинском районах. Сельхозрынок в поселке Юбилейный (ул. Усть-Курдюмская, 8) открыт для покупателей все дни, кроме понедельника.Напоминаем, что получить подробную информацию об участии в ярмарочной торговле, ее ассортименте и работе торговых площадок можно по телефонам горячей линии регионального минсельхоза 8 (8452) 50-70-17 (пн-пт 9:00-18:00), 51-77-12 (сб 9:00-14:00).